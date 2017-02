Investigada na Polônia peça de teatro que encena sexo oral com João Paulo II

Varsóvia

A Procuradoria polonesa iniciou nesta quarta-feira uma investigação sobre uma peça de teatro que tem uma cena de sexo oral com o papa João Paulo II, considerada uma "blasfêmia" pela Igreja Católica e pela imprensa conservadora.

A investigação começou com base em trechos disponíveis ao público do espetáculo "A maldição", apresentado desde sábado no Teatro Powszechny de Varsóvia, indicou o procurador Lukasz Lapczynski.

Uma figura em tamanho natural do papa, vestida com batina branca que é arrancada por uma atriz que encena o sexo oral, é exibida com uma corda no pescoço.

Nesta cena, o 'papa' segura um cartaz com a inscrição "defensor dos pedófilos".

O diretor croata Oliver Frljic, conhecidamente provocador, se inspirou em um texto do autor polonês do século XIX Stanislaw Wyspianski, que trata das relações complexas dos poloneses com a Igreja, para montar a peça.

Wyspianski menciona um drama em um pequeno povoado polonês, cujos moradores acusam uma mulher que teve dois filhos com um sacerdote de causar a seca que afeta suas colheitas, e pedem que ela seja castigada.

Muitas pessoas planejam recorrer à Justiça "por ofensa pública aos sentimentos religiosos", acrescentou o procurador.

A peça suscitou a indignação da Igreja.

"A obra de teatro tem características de blasfêmia", escreveu o porta-voz da Conferência do Episcopado polonês, Pawel Rytel-Andrianik, em um comunicado publicado na terça-feira.

* AFP