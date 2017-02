Lucro líquido da Iberdrola subiu 11,7% em 2016

Madri

O grupo energético espanhol Iberdrola registrou em 2016 um lucro líquido de 2,7 bilhões de euros, em alta de 11,7%, graças, sobretudo, às coberturas de taxa de câmbio realizadas no início do ano diante da libra esterlina.

Este resultado é levemente superior às expectativas dos analistas consultados pela agência de informação financeira Factset, que previam 2,6 bilhões de euros.

A melhora dos lucros se deve, em parte, "ao resultado das coberturas de taxas de câmbio realizadas no início do ano" para se proteger contra efeitos de câmbio desfavoráveis, explicou o Iberdrola em um comunicado.

O Iberdrola, que fatura cerca de um quarto de seus lucros no Reino Unido, sofreu no primeiro semestre os efeitos da queda da libra esterlina devido aos temores despertados pelo Brexit.

O excedente bruto de exploração (Ebitda) avançou cerca de 5%, a 7,8 bilhões de euros, em linha com seus objetivos.

O volume de negócios caiu 7%, a 29,2 bilhões de euros, com uma destacada queda das receitas procedentes de Reino Unido e Brasil.

Por sua vez, nos Estados Unidos o volume de negócios cresceu cerca de 50%, a 3,9 bilhões de euros, graças à integração das contas da UIL, empresa americana comprada em 2015. Fruto da fusão nasceu Avangrid.

Na Espanha, o volume de negócios cresceu cerca de 4%, a 2 bilhões de euros, apesar de uma demanda estancada. O fechamento do ano esteve marcado por um forte aumento do preço da eletricidade no país.

