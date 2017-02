México: três mortos a tiros em festa no balneário de Cancún

Cancún

Três pessoas foram assassinadas a tiros durante uma festa no balneário mexicano de Cancún, uma zona do Caribe muito procurada por turistas estrangeiros e onde a violência ligada ao crime organizado vem se intensificando desde janeiro.

Por volta da meia-noite de domingo, "dois sujeitos chegaram a bordo de uma motocicleta ao lugar da festa", disparando contra os presentes, indica um comunicado da promotoria de Quintana Roo, o estado ao que pertence Cancún.

Um homem morreu no local, e outros dois que foram hospitalizados por ferimentos de bala morreram mais tarde.

"Os que compareceram à festa asseguram desconhecer os motivos da agressão e afirmaram que os agressores fugiram na motocicleta após os disparos", detalhou a promotoria.

Neste ano, a promotoria registrou 16 assassinatos em Cancún, um número muito maior do que o do mesmo período no ano passado.

str/yo/val/db