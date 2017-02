Milhares de pessoas se manifestam em Londres contra Donald Trump

Londres

Milhares de manifestantes se reuniram nesta segunda-feira em frente ao Parlamento britânico para protestar contra a visita de Estado do presidente americano, Donald Trump.

Grupos de manifestantes que levavam cartazes com frases como "Resistamos a Trump", entoavam em coro "Trump é bem-vindo para uma visita de Estado? Não!". Outros cartazes, mais contundentes, diziam: "Unidos contra o demônio e os idiotas".

Leia mais

Como Trump muda agenda jornalística em 24 horas

Trump inventa atentado na Suécia e vira piada nas redes sociais

China e Estados Unidos têm primeiro encontro de alto nível desde eleição de Trump



Mais de 1,8 milhão de pessoas assinaram uma petição online para que a viagem de Trump não seja uma visita de Estado, com o objetivo de evitar que a rainha passe a "vergonha" de ter que se reunir com ele, como manda o protocolo.

— Estou aqui para defender o respeito aos direitos das mulheres — disse à AFP Maya del Campo, uma empresária de origem francesa com residência alternada entre Londres e Barcelona.

— O presidente Trump promove políticas racistas, banaliza o racismo, a misoginia e a islamofobia — disse à AFP Benjamin Kari, um estudante americano de 24 anos.

O protesto foi organizado pela "Stop Trump Coalition" (Coalizão Parem o Trump) e a organização "One Day Without Us" (Um dia sem a gente), que luta pela solidariedade com os migrantes no Reino Unido.

Esta é a terceira manifestação em três semanas em Londres contra a visita planejada do presidente americano. A primeira, em 30 de janeiro, reuniu dezenas de milhares de manifestantes, e a segunda, no início de fevereiro, contou com 10 mil pessoas.

O protesto desta segunda-feira coincidiu com a sessão do Parlamento em que os Comuns (Câmara Baixa) discutiram sobre a pertinência de qualificar a visita em um nível tão alto.

Leia as últimas notícias de Mundo



*AFP