Morre, aos 73 anos, o guitarrista americano Larry Coryell

O guitarrista americano de jazz fusion - mistura de jazz com outros gêneros - Larry Coryell, um dos primeiros a incorporar o rock neste estilo musical, morreu aos 73 anos, informou seu representante.

O músico, que tinha planejado uma série de shows em 2017, morreu de causas naturais no domingo em um hotel de Nova York, após ter tocado duas noites seguidas no Iridium Jazz Club.

Coryell ficou muito conhecido em 1970 com seu álbum "Spaces", com o qual se manteve fiel ao jazz incorporando o rock e um toque psicodélico à música junto com o pianista Chick Corea e seu companheiro guitarrista John McLaughlin.

Em alguns círculos de jazz, Coryell era conhecido como o "padrinho do fusion".

Nascido no Texas e criado em Seattle, se mudou para Nova York nos anos 1960, onde começou a estudar violão clássico e sitar, além de entrar para o mundo do jazz.

Coryell logo deixou Nova York pela Flórida e continuou sua carreira na Europa e no Japão, onde disse ter encontrado um público mais receptivo ao jazz fusion.

O guitarrista era budista e algumas de suas composição tratavam de maneira abstrata sobre as temáticas sociais.

Seu disco "Montgomery" explorou a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, enquanto o "Blues for Yoshihiro Hattori" se referiu ao caso de um estudante de intercâmbio japonês assassinado na Louisiana em 1992 quando vestia uma fantasia de Halloween.

