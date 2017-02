Morre criador da coelhinha Miffy, o holandês Dick Bruna, aos 89 anos

Haia

O ilustrador e artista holandês Dick Bruna, criador da coelhinha branca minimalista Miffy, heroína de várias gerações de crianças, morreu enquanto dormia aos 89 anos, indicou sua editora nesta sexta-feira.

Bruna faleceu na sua casa em Utrecht, no centro da Holanda, na noite de quinta-feira para sexta-feira, indicou a editora Mercis em um comunicado.

O autor assinou mais de 124 livros, a maioria deles infantis, com a coelhinha branca, ao longo de uma carreira de seis décadas, e vendeu mais de 85 milhões de exemplares no mundo todo, traduzidos para mais de 50 idiomas.

"Foi um privilégio ter conhecido e trabalhado com Dick Bruna de maneira tão intensa nestes últimos 40 anos", afirmou a diretora da Mercis, Marja Kerkhof, citada no comunicado.

Sua morte é "uma grande perda para o desenho holandês", acrescentou Marco Grob, do museu central de Utrecht, que abriu um museu dedicado a Miffy em 2016.

O trabalho do ilustrador "forma uma ponte entre os desenhos do século XX e os do século XXI", acrescentou.

* AFP