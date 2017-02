Negociações sobre a Síria adiadas para quinta-feira

Astana

O Cazaquistão anunciou nesta quarta-feira que as novas negociações sobre a Síria, que começariam nesta quarta-feira em Astana, com mediação da Rússia, Turquia e Irã, foram adiadas para quinta-feira por "razões técnicas".

O encontro, que deveria abordar apenas questões militares, deve começar às 6H00 GMT (4H00 de Brasília) de quinta-feira, de acordo com o ministério das Relações Exteriores do Cazaquistão.

As negociações na capital cazaque acontecem após o primeiro encontro organizado na mesma cidade em janeiro entre representantes do governo e grupos rebeldes sírios. A reunião, no entanto, terminou sem qualquer avanço político importante para solucionar o conflito que deixou mais de 310.000 mortos desde 2011.

As novas negociações são consideradas uma introdução para o encontro de 23 de fevereiro em Genebra, mediado pela ONU, que deve abordar questões políticas, como o destino do presidente sírio Bashar al-Assad.

As autoridades cazaques informaram que convidaram o governo sírio e os grupos rebeldes, mas vários opositores afirmaram à AFP que não receberam o convite.

