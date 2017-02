Odebrecht influencia voto nas eleições do Equador neste domingo

Longos tentáculos

Um nome familiar aos brasileiros está dominando os debates e pode fazer a diferença nas eleições equatorianas deste domingo: o da Odebrecht, a maior construtora do Brasil, implicada, conforme o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no pagamento de US$ 33,5 milhões em propinas para funcionários do governo equatoriano entre 2007 e 2016. Detalhe: esse período de uma década coincide justamente com o do governo de Rafael Correa, um dos principais pilares do "bolivarianismo", ao lado do venezuelano Nicolás Maduro e do boliviano Evo Morales.

Não é por menos que Correa saiu a público na quarta-feira para defender o seu governo e preservar o aliado indicado para ser seu sucessor, o ex-vice-presidente (2007 a 2013) Lenín Moreno. Em pronunciamento na cidade de Guayaquil, disse que as denúncias contra funcionários de seu governo sobre favorecimentos à Odebrecht são "distorções" frequentes nas campanhas eleitorais.

Leia mais colunas de Léo Gerchmann



O economista Correa poderia cobiçar o quarto mandato, mas declinou dessa prerrogativa – o motivo seria familiar (viverá na Bélgica, país da sua mulher) ou sinal de que, depois de duas eleições ganhas em primeiro turno e de atingir 80% de popularidade, perdeu fôlego, caindo 20 pontos na avaliação popular em meio à crise econômica resultante da queda no preço do petróleo e dos escândalos de corrupção.

De acordo com Correa, o Equador tem políticas de "tolerância zero" contra a corrupção, ainda que reconheça a inevitabilidade de haver "funcionários desonestos". A respeito das delações premiadas que respingaram no país, ele sustenta que "não há provas". Ainda assim, o próprio Correa expulsou a empresa brasileira em 2008 por irregularidades na construção de uma hidrelétrica. Somente dois anos depois a Odebrecht retornou ao Equador, onde, neste momento, a Justiça a proíbe de celebrar contratos até que os casos sejam investigados.

Um dado relevante: de acordo com pesquisa do instituto Cedatos, a corrupção é a segunda maior preocupação dos equatorianos (18%), perdendo apenas para a crise e o desemprego (54%). Cientes disso, os sete candidatos oposicionistas atacam o governo "correísta" argumentando que os malfeitos da Odebrecht atingem em cheio exatamente os mandatos da atual administração, em episódios como os supostos subornos da empreiteira.

Veja como fica situação de Julian Assange, que vive na embaixada em Londres

Lenín Moreno – cadeirante que perdeu a mobilidade das pernas após resistir a assalto em 1998 e levar um tiro, tornou-se conferencista e é autor de 10 livros de autoajuda. Na quinta-feira, a Cedatos o mostrava com 32% dos votos, em tendência de queda. O ex-banqueiro conservador Guillermo Lasso estaria com 21,5%. A ex-deputada de direita Cynthia Viteri ficaria em terceiro, com 14%, e o ex-militar Paco Moncayo tem 7,7%. Todos com tendência de se unir no segundo turno. Há entre 30% e 35% de indecisos. Para ganhar no primeiro turno, um candidato precisa ter pelo menos 40% dos votos e 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado – ou ter mais que 50%, independentemente da diferença em relação ao outro mais bem colocado.

– Lenín Moreno tenta vencer no primeiro turno. No segundo, a situação fica complexa e incerta, em uma polarização. Correa é a figura política mais importante do país, mas o melhor momento do seu governo ocorreu na primeira metade. Depois, como em toda a América do Sul, caíram os preços das matérias-primas, e terminou a prosperidade. Já a oposição é heterogênea e fragmentada – diz o cientista político equatoriano Adrián Bonilla.

Dúvida sobre agilidade nas investigações

Em vídeos divulgados nas redes sociais, o ex-ministro Carlos Pareja Yannuzzelli, acusado de corrupção na estatal Petroecuador, disse que "nada se fazia" sem o consentimento do atual vice-presidente Jorge Glas, candidato a vice na chapa de Moreno – e isso tem pesado fortemente para manter os atuais índices nas pesquisas.

Os oposicionistas criticam o governo de ser lento nas investigações. Citam outros países, onde altas autoridades foram implicadas nos escândalos e levadas à Justiça. Correa assegura que, "se houver comportamentos pessoais inapropriados", ele será "o primeiro a querer identificar os responsáveis". Já o Ministério Público se defende dizendo que pediu o auxílio das Justiças de Brasil e EUA para elucidar os casos.

Professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB), Alcides Vaz acredita que a Odebrecht influencia, mas não será a questão definidora das eleições. O que poderá prejudicar o candidato governista, segundo ele, são a longevidade do governo, o desgaste e a perda de apoio em cidades como Quito e Guayaquil.

– É natural que, em qualquer eleição, casos como o da Odebrecht ganhem peso, mas a empresa chegou a ser expulsa do Equador. O tratamento, naquela ocasião, foi enérgico. Correa pode argumentar isso e mostrar que o país passou a funcionar melhor com ele em termos econômicos. O problema, para o candidato governista, é muito mais a parte institucional, a centralização e a personalização do presidente – diz Vaz, que, por questões acadêmicas, tem ido ao Equador praticamente todos os anos e acompanha o país de perto.

Para agravar a situação de Moreno, a conta @odebrechtLeaks, no Twitter, divulgou gravação em que Fabricio Correa, irmão e desafeto do presidente, afirma que o mandatário recebeu propina da Odebrecht para campanhas eleitorais. Correa reagiu dizendo que "Fabricio era amigo da Odebrecht" e "fazia negócios tratando mal seus empregados e não pagando impostos". Viu-se, então, obrigado a dizer que conheceu os empresários da Odebrecht em 2005 (quando era ministro de Economia), mas que nunca mais os viu. Pediu que a presença da empresa no Equador seja investigada desde 1980, quando chegou ao país.

Além da presidência, eleição equatoriana terá também referendo

12,8 milhões de eleitores irão às urnas para escolher o sucessor de Rafael Correa.

-Haverá referendo sobre lei que impede funcionários públicos de ter dinheiro em paraísos fiscais.

-Além do presidente e do vice, serão eleitos 137 deputados para a Assembleia Nacional Legislativa.

-Também serão eleitos cinco parlamentares andinos (a Comunidade Andina congrega Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru) para o período entre 2017 e 2021.

-Para não haver segundo turno em 2 de abril, o vencedor deste domingo deve ter mais que 50% ou 40% dos votos válidos, mas, neste caso, com diferença de 10 pontos em relação ao segundo colocado.