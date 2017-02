Onze pessoas da mesma família morrem em ataque com granada no Afeganistão

Jalalabad

Onze pessoas da mesma família morreram em um ataque com granada lançado contra sua casa em uma região instável do leste do Afeganistão, anunciou nesta segunda-feira uma autoridade local.

O ataque, que também deixou três feridos, foi registrado no domingo na província de Laghman e até o momento não foi reivindicado.

"Onze pessoas morreram quando desconhecidos lançaram duas granadas contra sua casa no distrito de Baad Pakh em Laghman", declarou à AFP um porta-voz do governador, Sarhadi Zwak.

"Todas as vítimas eram civis e entre elas havia mulheres e crianças", acrescentou.

Os civis afegãos pagam um alto preço no conflito que atinge o país, com cerca de 11.500 mortos e feridos em 2016, um número sem precedentes desde 2009, segundo as Nações Unidas.

