Opositor venezuelano é denunciado por suposto recebimento de propina da Odebrecht

Henrique Capriles, um dos principais líderes da oposição na Venezuela, foi denunciado ao Ministério Público do país nesta sexta-feira por suspeita de ter recebido US$ 3 milhões em subornos da empreiteira Odebrecht.

"Estamos pedindo que a Procuradoria ordene uma medida cautelar para alienar e onerar os bens que sejam propriedade do Sr. Capriles, provenientes do delito, e que seja declarada medida privativa de liberdade", assinalou o político governista Luis Tellerías, em nota à imprensa.

Tellerías apresentou a denúncia em nome da ONG Frente Anticorrupção. Em 15 de fevereiro, a procuradoria informou que a Justiça venezuelana congelou as contas bancárias e os ativos da Odebrecht no país, depois do escândalo de subornos da empreiteira envolvendo funcionários do governo em vários países da América Latina.

O líder opositor assegura que as contratações com a Odebrecht foram feitas durante a gestão como governador do Diosdado Cabello, deputado e um dos líderes do chavismo. Em janeiro, o Ministério Público anunciou que solicitou à Interpol uma ordem de captura contra uma pessoa, que não foi identificada.Sem mencionar o nome de Capriles, o presidente Nicolás Maduro disse que "há um governador envolvido" que poderia ir preso.

"Já no Brasil é feita uma investigação e foi ordenado ao banco suíça que entregue os movimentos sobre os depósitos da Odebrecht a Capriles", afirmou Tellerías.



