Peru pede ajuda a Trump para deportar ex-presidente Toledo 

Acusação

O governo do Peru espera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deporte o ex-presidente Alejandro Toledo, que estaria em San Francisco, Califórnia, e é procurado pela justiça peruana pela acusação de ter recebido subornos da empreiteira Odebrecht.

O presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, conversou com Trump no domingo e pediu, entre outras coisas, que estude a possibilidade de deportar Toledo para que seja processado em Lima.

– O presidente Kuczynski solicitou a Donald Trump avaliar, no âmbito das competências que a lei de migração desse país dá ao Departamento de Estado, a opção de deportar Toledo para o Peru –, informou no domingo o governo.

A justiça peruana emitiu uma ordem de captura internacional e prisão preventiva de 18 meses para Toledo, por supostamente ter recebido 20 milhões de dólares da Odebrecht para favorecer a empresa na construção de uma rodovia que liga Peru e Brasil.



O governo de Lima suspeita que Toledo, professor visitante da Universidade de Stanford, está em San Francisco e oferece 30.000 dólares por informações que ajudem em sua captura.

O ex-presidente é acusado de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. A Procuradoria tem como base depoimentos e documentos do ex-representante da Odebrecht no Peru, Jorge Barata, que afirmou ter repassado o dinheiro a Toledo através das contas de um amigo deste, o empresário peruano-israelense Josef Maiman.

O dinheiro, segundo a Procuradoria, foi utilizado para pagar hipotecas e propriedades no Peru vinculadas a Toledo por meio de uma empresa offshore.

Em uma mensagem publicada no domingo à noite no Twitter, sem informar seu paradeiro, o ex-presidente afirmou que nunca fugiu, já que não era processado quando deixou o país.

– O tribunal em Lima não pediu meu testemunho para ajudar com sua investigação. Ao contrário, me acusou de delitos que não cometi e que o tribunal não pode comprovar –, escreveu.

Toledo não informou se retornará ao Peru. Apesar de a Interpol ter emitido um alerta vermelho para localizar Toledo em 190 países, o governo dos Estados Unidos solicitou a Lima que justifique os motivos pelos quais o ex-presidente deve ser detido para que um juiz local decida sobre o pedido de captura.

Uma fonte do Ministério Público explicou à AFP que o Departamento de Estado informou que faltavam alguns detalhes para que o pedido fosse aceito por um tribunal americano. O juiz Richard Concepción, que ordenou a prisão de Toledo, que deve apresentar um novo requerimento nas próximas horas.

Sem uma ordem para impedir sua saída, o Peru temia que Toledo viajasse para Israel, país do qual sua esposa Eliane Karp tem cidadania.

Mas o governo israelense, por meio do porta-voz do ministério das Relações Exteriores Emmanuel Nahshon, informou que "Toledo será autorizado (a ingressar) em Israel apenas quando os assuntos pendentes no Peru estiverem solucionados".

Kuczynski agradeceu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pela decisão de impedir a entrada de Toledo, informou a presidência.