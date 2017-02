Premiê do Canadá visitará Trump na segunda

Washington

O presidente Donald Trump vai receber a visita do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, na segunda-feira (13) - informou a Casa Branca, em meio a divergências de opinião registradas entre os dirigentes dos países vizinhos sobre comércio e imigração.

De acordo com a nota divulgada pelo porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, "o presidente Trump e o primeiro-ministro Trudeau vão procurar manter uma conversa construtiva para fortalecer a relação de nossas duas nações".

Trump prometeu renegociar, ou descartar, o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), firmado entre Canadá, Estados Unidos e México. O novo presidente republicano classificou o tratado como uma "catástrofe" para os empregos americanos.

Ferrenho apoiador do livre-comércio, Trudeau enfatizou a importância do Nafta para a economia de seu país.

"Os laços fortes entre Canadá-EUA ajudam a classe média dos nossos países. Na segunda-feira, irei me reunir com @RealDonaldTrump em (Washington) D.C. para continuarmos trabalhando nesse objetivo", tuitou Trudeau.

O primeiro-ministro canadense será o terceiro líder estrangeiro, depois da britânica Theresa May e do japonês Shinzo Abe, a visitar a Casa Branca desde que Trump tomou posse em 20 de janeiro.

Diferentemente de Trump, Trudeau manifestou o desejo do Canadá de acolher os refugiados. Ele não comentou publicamente a polêmica ordem executiva anti-imigração do presidente americano. Um tribunal de Apelações americano acaba de anunciar a manutenção do bloqueio sobre o decreto de Trump.

Os dois líderes convergem sobre o projeto do oleoduto Keystone XL, que levaria petróleo do Canadá para as refinarias da Costa do Golfo. O projeto havia sido bloqueado pelo então presidente Barack Obama, mas recebeu a autorização de Trump.

A ministra canadense das Relações Exteriores, Chrystia Freeland, esteve em Washington na quarta-feira (8) para se reunir com o novo secretário de Estado, Rex Tillerson, e com o chanceler mexicano, Luis Videgaray.

