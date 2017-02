Presidente iraniano viaja ao Golfo para esclarecer 'mal-entendidos'

Mascate

O presidente iraniano, Hassan Rohani, iniciou nesta quarta-feira em Omã um breve giro pelo Golfo para esclarecer os "mal-entendidos" entre seu país e as monarquias petrolíferas da região.

O sultão Qabus de Omã recebeu Rohani em Mascate e, juntos, discutiram as relações bilaterais e a situação na região, de acordo com a agência oficial ONA.

O Irã tem boas relações com o sultanato de Omã, com o qual compartilha o controle sobre o estreito estratégico de Ormuz.

Segundo a imprensa local, Rohani criticou durante sua visita os sentimentos anti-iranianos, que atribuiu "a um complô organizado a partir do exterior por inimigos comuns do Islã e dos árabes".

"Teerã sempre foi a favor de resolver os problemas e diferenças através do diálogo, e o poder militar do Irã é apenas defensivo", acrescentou.

Em relação ao Iêmen, onde o Irã é acusado de apoiar os rebeldes xiitas huthis, Rohani pediu um cessar-fogo, o aumento da ajuda humanitária e o diálogo político para acabar com o conflito.

Depois de Omã, o presidente iraniano vai viajar para o Kuwait, para onde enviou recentemente um emissário para ajudar a retomar o diálogo com as monarquias árabes do Golfo.

A tensão é particularmente elevada com a Arábia Saudita, grande potência sunitas da região.

Ambos os países apoiam lados inimigos em vários conflitos regionais, como Síria e Iêmen.

* AFP