Moscou

O presidente russo, Vladimir Putin, convocou nesta quinta-feira uma "restauração do diálogo" entre os serviços de inteligência russos e americanos.

"Ao mais alto nível, é preciso cultivar a colaboração em matéria antiterrorista com nossos sócios estrangeiros", declarou durante uma cerimônia ante os responsáveis dos serviços secretos russos (FSB), acrescentando que desejava "a restauração do diálogo com os serviços secretos dos Estados Unidos e de outros países da Otan".

* AFP