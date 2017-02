Seis mortos em atentado suicida no Afeganistão

Kandahar

Pelo menos seis pessoas foram mortas e 12 feridas neste sábado em um ataque suicida contra soldados na província de Helmand, em grande parte sob controle dos talibãs e onde há um grande cultivo de papoula, flor a partir da qual o ópio é extraído, indicaram as autoridades.

Um homem dirigindo um carro-bomba lançou o veículo contra um grupo de militares que esperava para receber seus salários em frente a um banco em Lashkar Gah, a capital provincial, disse à AFP o chefe da polícia, Noor Agha Kentoz.

O porta-voz do governador, Omar Zhwak, confirmou o ataque: "Seis pessoas morreram e 21 ficaram feridas".

De acordo com a ONG italiana Emergency, que administra um hospital local, pelo menos uma mulher e uma criança estavam entre os doze feridos.

Pelo menos três veículos militares foram destruídos pela força da explosão, informou uma testemunha à AFP, Feda Mohamad.

Até o momento, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

Insurgentes do Talibã sitiam a cidade há meses e controlam 10 dos 14 distritos de Helmand, onde se produz 85% do ópio do país, a sua principal fonte de renda.

É a província com o maior número de militares britânicos e americanos mortos ou feridos desde a intervenção de países ocidentais em 2001.

* AFP