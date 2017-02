Slogan da candidatura de Paris-2024: 'Feitos para compartilhar'

Paris

Projetado na Torre Eiffel, ícone emblemático de Paris, "Feitos para compartilhar" será o slogan internacional da candidatura da capital francesa para as Olimpíadas de 2024.

Em francês, o slogan será "Venez partager" (venha compartilhar), que tem um tom diferente. O oficial e internacional vai ser o escrito em inglês: "Made for sharing".

Diante da Torre Eiffel, iluminada com as cores da candidatura, os principais embaixadores da Paris 2024 falaram sobre o projeto para a imprensa.

"Queremos compartilhar a paixão dos Jogos em uma celebração inédita nos estádios e nas ruas", afirmou Tony Estanguet, copresidente do Comitê da Candidatura, no primeiro dia da campanha internacional.

"Queremos organizar os Jogos do compartilhar, em um mundo que divida as coisas", acrescentou.

Nesta sexta-feira (3), as três candidatas a sediarem as Olimpíadas de 2024 - Los Angeles, Budapeste e Paris - entregaram a última parte do dossiê de candidatura. A vencedora vai ser anunciada em setembro, em Lima.

Devido ao ataque a militares perto do Museu do Louvre, horas antes da apresentação, a segurança do evento foi um dos pontos abordados durante a exposição do slogan.

O primeiro-ministro francês, Bernard Cazeneuve, afirmou que a maneira como os militares lidaram com a situação "mostra a rapidez e a capacidade de reação das Forças do país".

