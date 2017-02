Sobe para 39 número de mortos em atentado na Somália

Carro-bomba

O balanço do atentado lançado no domingo por um suicida que detonou um carro-bomba na capital da Somália, Mogadíscio, subiu para 39 mortos, indicaram nesta segunda-feira os serviços de emergência. O balanço anterior era de 20 mortos. No total, outras 27 ficaram feridas.

Segundo testemunhas, o atentado foi dirigido contra um cruzamento muito movimentado do bairro de Madina, no sul da capital, onde havia muitos comerciantes, civis que faziam compras e militares.

Leia mais:

Trump inventa atentado na Suécia e vira piada nas redes sociais

Explosão mata um policial e deixa 30 feridos em Bogotá

Equador vota por seguir no socialismo ou dar guinada à direita



A ação não foi reivindicada até o momento, mas os islamitas radicais do Al Shabab, afiliados à Al-Qaeda, costumam realizar este tipo de operações em Mogadíscio.

O ataque ocorreu no mesmo dia em que o Al Shabab ameaçou lançar uma "guerra sem piedade" contra o novo presidente somali, Mohamed Abdullahi Mohamed, conhecido como Farmajo, e seu governo, segundo o Grupo de Inteligência SITE, especializado na vigilância das páginas da internet islamitas.