Telefónica anuncia queda de 14% no lucro em 2016 após reestruturação

Madri

A gigante espanhola das telecomunicações Telefónica anunciou nesta quinta-feira uma queda no lucro líquido de quase 14% em 2016, a 2,36 bilhões de euros, afetado sobretudo pelos custos da reestruturação da empresa.

Sem o impacto, o lucro líquido teria alcançado 4 bilhões de euros, informa a Telefónica em um comunicado. Os analistas entrevistados pela consultoria Factset esperavam um resultado líquido de EUR 3,1 bilhões.

Durante o ano, o grupo reservou 1,4 bilhão de euros para enfrentar a reestruturação, contra 3,2 bilhões em 2015.

Na Espanha, a provisão foi de 856 milhões, principalmente pela "prorrogação até 2018 do plano voluntário de suspensão do emprego", explica a Telefónica no comunicado.

Apesar do grande endividamento, o grupo conseguiu reduzir a dívida líquida financeira em 2016 a 48,595 bilhões de euros. Em 2015 superava EUR 49 bilhões.

O faturamento em 2016 foi de 52 bilhões de euros, 10,2% a mais que no ano anterior.

O impacto desfavorável das taxas de câmbio custou 835 milhões de euros em 2016 ao grupo, presente em países como Reino Unido e Brasil.

emi/fp