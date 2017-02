Terremoto de 6,4 graus atinge o norte de Chile

Santiago

Um terremoto de 6,4 graus na escala Richter foi registrado neste sábado em três regiões do norte do Chile, sem que até o momento fossem reportadas vítimas ou tivesse sido ativado o alerta de tsunami, informaram órgãos oficiais.

"Um tremor de intensidade mediana foi percebido às 09H10 (10H10 de Brasília) nas regiões de Tarapacá, Antofagasta e Atacama", assinalou o Escritório Nacional de Emergência.

O organismo destacou que "não foram reportados danos a pessoas, alteração nos serviços básicos ou em infraestruturas" por conta do movimento geológico.

O Centro Sismológico do Chile informou que a magnitude do tremor foi de 6,4 graus na escala Richter com epicentro 74 km a sudeste de Socaire, em Antofagasta.

O Chile é um dos países com maior número de terremotos do mundo, e sua parte norte sofreu em 2015 um tremor de magnitude 8,4.

Em 2010, outro sismo de 8,8 graus atingiu o centro e o sul do país, deixando mais de 500 mortos.

