'Thriller', de Michael Jackson, bate recorde de 33 milhões de cópias nos EUA

Nova York

O lendário álbum de Michael Jackson, "Thriller", alcançou, nesta quinta-feira, um novo recorde ao atingir a marca de 33 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos desde seu lançamento em 1982.

A Associação da Indústria de Gravação americana anunciou a cifra recorde alcançada pelo disco um ano após começar a ser divulgado online.

"Thriller", que conta com alguns dos maiores sucessos da história como "Beat It" e "Billie Jean", parece estar perto de perder sua coroa como o álbum mais vendido de todos os tempos.

O disco foi lançado durante uma época de ouro para a comercialização da música, estimulada pela promoção de produções no canal MTV.

As vendas do álbum caíram na última década, em paralelo com o desenvolvimento da divulgação da música online, embora os lucros da indústria musical tenham se recuperado com a ascensão do streaming.

O segundo disco mais vendido na história dos Estados Unidos é "Their Greatest Hits (1971-1975)" do Eagles, com 29 milhões de cópias.

Os herdeiros de Michael Jackson afirmam que "Thriller" vendeu mais de 105 milhões de cópias em todo o mundo, apesar das cifras globais ainda serem difíceis de quantificar.

O álbum "Bad" (1987), também de Michael Jackson, vendeu 10 milhões de exemplares, revelou a Associação.

