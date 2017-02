Três mortos em ataque a tribunal no noroeste do Paquistão

Peshawar

Três pessoas morreram em um ataque nesta terça-feira contra um tribunal do noroeste do Paquistão, incluindo dois homens-bomba que tentaram entrar no local, enquanto um terceiro criminoso era perseguido dentro do edifício pela polícia.

"Ao menos três pessoas morreram e 19 ficaram feridas. A perseguição de um terceiro homem-bomba continua", afirmou à AFP Suhail Khalid, chefe de polícia do distrito de Tangi, em Charsadda.

Os três homens-bomba atacaram o tribunal de Tangi, em Charsadda, informou o prefeito do distrito, Bahadur Yar. Ele disse que conseguia ver os corpos de dois criminosos.

"Estou no local, o corpo de um homem-bomba está diante da entrada principal do complexo judicial e o do segundo está dentro do edifício", disse.

"O terceiro conseguiu entrar e está sendo perseguido pela polícia", completou.

"Três homens-bomba tentaram entrar no complexo. Um deles foi morto e o outro detonou a carga explosiva", explicou o policial Mohammad Ijaz Khan.

As forças de segurança paquistanesas estão em alerta desde uma série de atentados suicidas na semana passada. Um dos ataques deixou 88 mortos na quinta-feira em um santuário sufi de Sehwan, sul do país.

