Trump: alguns veículos da imprensa são 'inimigos dos americanos'

Washington

O presidente Donald Trump voltou a atacar a imprensa pelo Twitter nesta sexta-feira (17), classificando as grandes emissoras de televisão e o jornal The New York Times de "inimigos dos americanos".

Pouco depois de chegar à Flórida, onde passará seu terceiro fim de semana em sua luxuosa residência de Mar-a-Lago, o presidente americano usou sua plataforma de comunicação preferida para criticar os veículos de comunicação.

"Os VEÍCULOS MENTIROSOS (@nytimes em dificuldades, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) não são meus inimigos, são inimigos dos americanos", tuitou, retomando a expressão em inglês "fake news media".

Alguns minutos antes, o presidente americano já havia tuitado uma primeira versão de sua mensagem, citando as redes CBS e ABC, escrevendo: "REPUGNANTE!". Rapidamente, apagou o texto para postar um novo tuíte, no qual incluía "inimigos".

Não é incomum que presidentes americanos critiquem a imprensa. Sem precedentes é a virulência dos repetidos ataques de Trump.

O republicano dirigiu suas críticas aos jornalistas "parciais" e "desonestos".

Na quinta-feira, ele já havia atacado a imprensa, em entrevista coletiva na Casa Branca.

Trump se queixou que os jornais "distorcem" informações sobre seu governo, acrescentando que "não vamos permitir que isso ocorra, porque estou aqui para passar minha mensagem diretamente às pessoas".

"Temos que falar sobre isso e descobrir o que está acontecendo, porque a imprensa, honestamente, está fora de controle. O nível de desonestidade está fora de controle", disse o presidente, na coletiva.

