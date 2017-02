Trump nega conexões 'sem sentido' com a Rússia

Washington

O presidente Donald Trump negou nesta quarta-feira qualquer conexão com a Rússia, depois da renúncia de seu conselheiro para a segurança nacional, Michael Flynn.

"Esse absurdo sem sentido de uma conexão russa é apenas uma tentativa de encobrir os muitos erros cometidos na campanha perdedora de Hillary Clinton", afirmou no Twitter.

O jornal The New York Times informou na terça-feira que a inteligência americana interceptou ligações telefônicas que revelavam que integrantes da campanha de Trump mantiveram reiterados contatos com altos funcionários da inteligência russa antes da eleição de novembro.

As agências de inteligência dos Estados Unidos concluíram que a Rússia interviu no processo eleitoral, com o objetivo de ajudar na vitória de Trump.

Em uma séries de tuítes, Trump criticou os meios de comunicação, ao mesmo tempo em que elogiou a cadeia de notícias conservadora Fox.

"Os falsos meios de comunicação estão ficando loucos com suas teorias conspiratórias e ódio cego. @MSNBC & @CNN não dá para ver. @foxandfriends é maravilhosa!", tuitou.

Trump também acusou os serviços de inteligência de vazar informações, apontando o dedo contra a Agência de Segurança Nacional (NSA) e o Birô Federal de Investigações (FBI).

"Estão proporcionando informações ilegais aos doentes @nytimes & @washington post pela comunidade de inteligência (NSA e FBI)? Igual a Rússia", tuitou.

E lançou uma dura crítica a seu antecessor democrata Barack Obama, ao indicar que a "Crimeia foi TOMADA pela Rússia durante a administração. Obama foi muito brando com a Rússia?"

* AFP