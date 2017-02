Istambul

As autoridades turcas eliminaram na quarta-feira a proibição de usar um véu islâmico para as mulheres oficiais ou suboficiais do exército, indica a agência de notícias pró-governamental Anadolu.

Esta medida, de importância simbólica diante do estatuto do exército de protetor do laicismo desde a fundação da República por Mustafa Kemal, também é aplicada às estudantes de escolas militares.

* AFP