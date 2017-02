Ukip reivindica posição de 'partido do povo' em Congresso

Bolton

O partido britânico antieuropeu Ukip, um dos grandes artífices da saída britânica da União Europeia, abriu seu congresso nesta sexta-feira (17), reivindicando o papel de "partido do povo" diante de um trabalhismo profundamente dividido.

Cerca de 500 delegados participam do evento em Bolton, no norte da Inglaterra, que vai até sábado, em um contexto de reflexão no partido, uma vez conquistado um dos principais objetivos desde que foi fundado em 1993: a saída da União Europeia e a redução do número de imigrantes.

Marcado pela vitória do Brexit, o referendo de junho provou que a simpatia com as causas do Partido para a Independência do Reino Unido era grande nos antigos redutos industriais ingleses, e o partido quer explorar esse sentimento.

Na próxima quinta-feira (23), a eleição parcial de um deputado em um desses redutos trabalhistas, Stoke-on-Trent, servirá para medir o avanço do Ukip.

O candidato em Stoke é Paul Nuttall, o atual líder do Ukip, sucessor de Nigel Farage. Na quinta, Nuttall se apresentou como garantidor de que o governo irá cumprir o mandato de abandonar a União Europeia.

"O governo deve saber!". afirmou.

"Se tentarem trair nossos pescadores, estaremos aqui! Se tentarem ceder na abolição da liberdade de movimento (de cidadãos da UE), estaremos aqui!", declarou, em meio a aplausos.

"Há sete meses que votamos o referendo e o que aconteceu desde então? Nada!", havia dito Farage, pedindo que o governo da primeira-ministra Theresa May rompa com a Europa o quanto antes.

Farage se referiu à perda de terreno dos trabalhistas.

"Temos milhões de eleitores que sabem que o trabalhismo está fatalmente desconectado" das pessoas, sustentou.

