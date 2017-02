Unilever rejeita proposta de fusão da Kraft

Nova York

O grupo agro-alimentício americano Kraft Heinz informou ter proposto à Unilever uma fusão, rejeitada pela gigante holandesa de produtos agro-alimentícios e cosméticos.

"Apesar de a Unilever rejeitar a oferta, esperamos poder concluir um acordo sobre as condições de uma transação", indicou a Kraft em um comunicado difundido na Bolsa de Londres, onde a Unilever é cotada.

A oferta, segundo a Unilever, era de 50 dólares por ação.

A Kraft Heinz surgiu a partir da fusão, em 2015, do grupo Heinz, famoso por seu ketchup, com a Kraft Foods (salsichas, queijos, cafés...), com a bênção do principal acionista, o bilionário americano Warren Buffett e do suíço-brasileiro Jorge Paulo Lemann, diretor dos fundos de investimento 3G.

jum/fpo/aro/sgf/cn/mvv