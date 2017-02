Los Angeles

A 89a. edição do Oscar 2017 começou neste domingo com uma animada apresentação musical de Justin Timberlake e conta com a apresentação do comediante Jimmy Kimmel.

A seguir, a lista parcial dos vencedores.

Melhor ator coadjuvante:

Mahershala Ali, "Moonlight - Sob a luz do luar"

Melhor maquiagem e penteado:

"Esquadrão suicida"

Melhor figurino:

"Animais fantásticos e onde habitam"

Melhor documentário:

"O.J. Made in America"

afp/cn