Wall Street abre com leve alta

Nova York

Wall Street abriu com leve alta, assimilando as declarações do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

Dow Jones ganhava 0,23% e o Nasdaq 0,11%.

Mnuchin prevê que os Estados Unidos crescerão 3% em 2018 e prometeu grande mudanças econômicas, particularmente com a reforma fiscal.

Mnuchin acredita que a reforma fiscal será aprovada a partir de agosto e que isso terá um impacto na economia e na regulação no próximo ano.

"Vamos colocar em vigor políticas que realmente impulsionarão o crescimento econômico", afirmou ao canal CNBC.

Wall Street recuou ligeiramente na quarta-feira depois que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) divulgou a minuta de sua última reunião.

O índice industrial Dow Jones conseguiu fechar em nível recorde, com ganho de 0,16%, nos 20.775,60 pontos. Na direção contrária, o Nasdaq perdeu 0,09%, nas 5.860,63 unidades, e o mesmo acontecendo com o S&P 500, que retrocedeu 0,11%, nos 2.362,82 pontos.

* AFP