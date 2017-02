Washington Post inclui slogan a favor da democracia em seu site

Washington

Um mês depois da posse do presidente americano, Donald Trump, o jornal The Washington Post divulgou seu novo slogan em sua edição on-line: "Democracy Dies in Darkness" ("A democracia morre na escuridão").

O slogan surgiu pela primeira vez na sexta-feira passada e em breve será integrado à versão do jornal em papel.

"É algo que sempre dizemos internamente ao falar da nossa missão", explicou à AFP a porta-voz do jornal, Kristine Coratti, com relação ao papel que o The Washington Post quer desempenhar na defesa da democracia americana.

"Pensamos que seria um bom resumo dos nossos valores em homenagem a milhões de leitores que se uniram a nós durante o último ano", acrescentou.

A expressão "Democracy Dies in Darkness" é usada habitualmente por Bob Woodward, editorialista do jornal e lenda do jornalismo americano pelas revelações que fez no escândalo Watergate durante a Presidência de Richard Nixon.

O jornal é um dos alvos favoritos de Trump, juntamente com o The New York Times e a emissora de TV CNN, aos quais acusa de divulgar informações falsas a seu respeito.

