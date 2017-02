YouTube lança serviço de TV

San Francisco

A plataforma de vídeos na internet YouTube anunciou nesta terça-feira que irá lançar um serviço de TV com pacotes de canais ao vivo, em um desafio direto à TV a cabo e por assinatura.

O YouTube TV foi pensado para os jovens que buscam notícias, filmes e mais programas sem assinar o serviço por cabo ou satélite, explicou a diretora executiva da plataforma da Google, Susan Wojcicki.

O novo serviço permitirá aos assinantes nos Estados Unidos ter acesso em qualquer dispositivo conectado a redes como ABC, CBS, Fox e NBC, além de canais de esporte e dezenas de canais a cabo populares, informou o YouTube.

O lançamento do YouTube TV está previsto para os próximos meses, a um custo de 35 dólares mensais, com seis contas de usuário permitidas por assinante, posicionando-se para competir com os pacotes básicos da Sling TV (Dish Network) e DirecTV Now (AT&T).

"O YouTube TV foi criado especificamente para as necessidades de uma nova geração de fãs de TV, que desejam assistir ao que quiserem, quando quiserem, como quiserem, sem compromisso", assinalou Susan em entrevista coletiva transmitida da sede do YouTube, na Califórnia.

gc/rl/ll/nk/lb