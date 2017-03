Abertis registrou lucro de 796 milhões de euros em 2016

Madri

O grupo espanhol Abertis, especializado na gestão de estradas e infraestruturas de telecomunicações, obteve um lucro líquido de 796 milhões de euros em 2016, em queda de 57,7% em relação ao ano anterior.

A queda acentuada no lucro deve-se aos resultados excepcionais registrados em 2015 pela Abertis com a saída da Bolsa de 66% da Cellnex, operadora de infraestrutura de telecomunicações. Graças a isso, a companhia registrou um lucro de 1,8 bilhão de euros.

Sem o rendimento auferido pela cotização da Cellnex, o lucro líquido em 2016 representaria um aumento de 13% em comparação a 2015.

O lucro bruto de exploração (Ebitda) da Abertis - grupo presente em vários países da América Latina - aumentou 20% para 3,2 bilhões de euros.

Por outro lado, o volume de negócios da empresa aumentou 13%, atingindo 4,9 bilhões de euros.

Desse total, 34% vieram da França, 26% da Espanha, 15% do Brasil e 9% do Chile.

O mercado recebeu o resultado com moderação, no início do pregão, as ações subiam 0,54% na Bolsa de Madri, a 13,92 euros.

O grupo comemorou estes resultados, que foi devido a "melhoria do tráfego e da incorporação de novos ativos", como a Autopista Central no Chile, as estradas A4 e A31 na Itália e túneis na Espanha.

Quanto ao tráfego, houve crescimento de 5,3% na Espanha, 1,9% na França e 2,6% na Itália. No Chile, aumentou 6,4%, mas no Brasil caiu 2,8% devido às dificuldades econômicas do país.

A dívida, no entanto, aumentou para 14,3 bilhões de euros no final de dezembro de 2016, em comparação com 12,5 bilhões de euros em 2015, o que também se deve "à incorporação de novos ativos no âmbito da consolidação" da companhia.

avl/mck/ra/mr