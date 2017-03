Acidente de ônibus deixa 24 mortos no Nepal

Katmandu

Ao menos 24 pessoas morreram nesta quinta-feira (9) em um acidente de ônibus em uma região isolada do Nepal, informaram autoridades locais.

Dezesseis pessoas faleceram quando o veículo saiu da estrada no distrito de Jajarkot, enquanto que outras oito morreram após terem sido levadas para hospitais, indicou à AFP Suman Kharel, autoridade local.

O hospital mais próximo apenas conseguiu atender alguns dos feridos, e alguns deles tiveram que ser reenviados a distritos vizinhos, contou Kharel.

"O hospital do distrito está cheio e nossa investigação continua no local do acidente", disse Krishna Chandra Paudel, outra responsável.

De acordo com as autoridades, o ônibus transportava aproximadamente cinquenta passageiros, muito acima de sua capacidade, o que, somado ao estado do veículo, pode ter causado o acidente.

Os acidentes de ônibus são frequentes no Nepal, onde a infraestrutura é de má qualidade, a manutenção dos veículos é deficiente e a condução dos mesmos, perigosa.

