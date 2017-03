Andy Murray desfalca Reino Unido nas quartas de final Copa Davis

Paris

O capitão da seleção de tênis do Reino Unido Leon Smith, anunciou nesta terça-feira, que Andy Murray, número 1 do mundo, não vai participar das quartas de final da Copa Davis, contra a França, entre os dias 7 e 9 de abril, devido a uma lesão no cotovelo.

Smith convocou Kyle Edmund e Dan Evans para o torneio de simples e Jamie Murray e Dominic Inglot para as duplas.

A lesão de Andy impediu que o melhor tenista do mundo participasse do Masters 1000 de Miami, que está em disputa nesta semana. Murray também desfalcou a seleção na primeira rodada da Davis contra o Canadá, em fevereiro.

O capitão francês Yannick Noah convovou Gilles Simon e Lucas Pouille, para simples, e a dupla formada por Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert.

Jo-Wilfried Tsonga, que acaba de se tornar pai, Richard Gasquet e Gael Monfils, com problemas físicos, serão desfalques.

