Ao menos 15 mortos em atentado com carro-bomba em Bagdá

Bagda

Ao menos 15 pessoas morreram e 33 ficaram feridas nesta segunda-feira em um atentado com carro-bomba em Bagdá, indicou à AFP uma autoridade do ministério do Interior.

O atentado aconteceu por volta das 19h00 local (13h00 de Brasília) na zona oeste da capital iraquiana, informou.

O ataque ainda não foi reivindicado, mas este tipo de atentado com carros-bomba e suicidas geralmente são cometidos pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

O grupo ultrarradical sunita enfrenta atualmente uma ofensiva das forças iraquianas em Mossul (norte), segunda cidade do país tomada em junho de 2014.

Os extremistas também assumiram o controle de grandes áreas ao norte e oeste de Bagdá.

As forças do governo, apoiadas pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, recuperaram desde estão vastos territórios. Mas o EI continua a ser uma grande ameaça, cometendo inúmeros ataques sangrentos.

* AFP