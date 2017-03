Após notificar Brexit, May pede unidade aos britânicos

Futuro

A primeira-ministra Theresa May pediu, nesta quarta-feira, unidade ao povo britânico pouco depois de iniciar a ruptura com a União Europeia que, segundo ela, não tem volta. O pronunciamento ocorreu no Parlamento do Reino Unido.

— Chegou o momento de nos unirmos e de trabalharmos juntos para conseguir o melhor acordo — afirmou May.

A declaração foi feita minutos depois que o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, recebeu em Bruxelas a carta britânica notificando oficialmente a saída do Reino Unido do bloco europeu.

— Não haverá volta — enfatizou May.



Minutos depois da entrega, Theresa May anunciou no Parlamento britânico o início do processo de divórcio com a UE. Em seguida, a primeira reação do lado europeu virá com uma declaração ante a imprensa do presidente do Conselho Europeu em Bruxelas.



A partir de agora, começam dois anos de negociações que podem completar a saída do Reino Unido em 2019 — a primeira de um Estado membro na história da União Europeia —, seguindo a decisão tomada pela maioria dos britânicos em referendo realizado em junho de 2016.

A ativação do Artigo 50 do Tratado de Lisboa por parte de Londres, no entanto, deverá testar a resistência das instituições europeias e britânicas. Durante as negociações, o Reino Unido pode ficar sem a Escócia e a Irlanda do Norte, caso o descontentamento dos países com o Brexit resulte em independência. As negociações em si começarão entre o fim de maio e o início de junho, e o primeiro "cara a cara" entre May e os líderes dos 27 está marcado para 22 de junho.

*AFP