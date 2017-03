Argentina aumenta controle sobre carnes brasileiras

Buenos Aires

A Argentina fortaleceu os controles das carnes importadas do Brasil, em meio à crise por suspeita de adulteração de alimentos para consumo humano, informou nesta terça-feira o ministério da Agroindústria.

"Se dispôs a aumentar ainda mais os habituais controles sobre todas as mercadorias com carne provenientes do Brasil. Dos frigoríficos envolvidos só um exporta para o nosso país. Até o momento os controles realizados foram satisfatórios", informou a pasta em comunicado.

O ministério argentino disse que "acompanha atentamente o desenrolar das investigações e considera prudente a decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do país vizinho de excluir do comércio internacional os estabelecimentos envolvidos".

Hong Kong se juntou nesta terça-feira ao bloqueio de carnes de Brasil, em uma decisão que se soma às da China e do Chile. O México bloqueou na segunda-feira a carne de frango brasileira. A União Europeia (UE) impôs restrições, enquanto Rússia e Coreia do Sul reforçaram seus controles.

