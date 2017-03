Artilharia israelense mata palestino em Gaza

Gaza

Um palestino morreu na madrugada desta quarta-feira atingido por um disparo da artilharia israelense contra a Faixa de Gaza, informou uma fonte palestina.

Segundo o Exército hebreu, os três homens se encontravam na zona fronteiriça entre o enclave palestino e o território israelense, onde recentemente ocorreram várias trocas de tiros.

"Yusuf Abu Azra, 18 anos, morreu e outros dois palestinos ficaram feridos por disparos de artilharia do ocupante (israelense) contra o leste de Rafah", importante cidade do sul da Faixa de Gaza, declarou Ashraf al Qodra, porta-voz do ministério da Saúde.

Uma porta-voz do Exército hebreu informou à AFP que soldados observaram três homens "próximos da vala de segurança antes dos disparos em sua direção".

Nas últimas semanas ocorreram vários incidentes nesta zona entre Israel e a Faixa de Gaza, governada há dez anos pelo movimento islâmico Hamas.

No início de março, o Exército hebreu atacou duas posições do Hamas após disparos contra soldados israelenses que realizavam uma patrulha de rotina em um setor da vala que separa Israel da Faixa de Gaza.

Dias antes, o Exército hebreu havia disparado contra posições do Hamas e uma base do braço da Jihad Islâmica, outro grupo islâmico palestino, em resposta a um disparo de foguete contra o sul de Israel, que não deixou vítimas.

Segundo os serviços de saúde de Gaza, quatro palestinos ficaram feridos na resposta israelense.

Os disparos de foguetes em direção a Israel a partir da Faixa de Gaza são regularmente atribuídos a grupos radicais adversários do Hamas, mas Israel responsabiliza o movimento palestino pelo que ocorre no enclave.

