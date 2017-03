Ataque aéreo contra prisão em cidade síria deixa 16 mortos

Guerra sem fim

Ao menos 16 pessoas morreram nas últimas horas em ataque aéreo contra prisão de Idlib, cidade sob controle dos rebeldes no noroeste da Síria, anunciou neste sábado a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Entre os mortos há prisioneiros e guardas, de acordo com a ONG, que tem sede no Reino Unido e conta com uma ampla rede de fontes no país em guerra.

O OSDH indicou que os ataques podem ter sido executados por aviões russos, que desde setembro de 2015 apoiam o regime de Bashar al-Assad em sua guerra contra os grupos de oposição.

A ONG afirma que consegue identificar os responsáveis pelos bombardeios com a observação do tipo de avião, sua localização e as munições utilizadas.

Após o ataque, os guardas abriram fogo contra os prisioneiros que tentaram fugir, segundo o OSDH, e podem ter deixado outros feridos.

Idlib caiu em março de 2015 sob controle do chamado Exército da Conquista, uma coalizão de grupos rebeldes islamitas e jihadistas.