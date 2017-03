Ataque com machado em estação de Dusseldorf deixa 5 feridos

Alemanha

Agressores armados com machados feriram ao menos cinco pessoas na noite desta quinta-feira na estação ferroviária de Dusseldorf, no oeste da Alemanha, informou a polícia local à AFP.



Dois suspeitos foram detidos, segundo a polícia, que não exclui a existência de fugitivos. Detalhes sobre a identidade dos suspeitos e dos motivos do ataque não foram divulgados.

— Passageiros foram feridos pelos agressores. Não se sabe exatamente quantos agressores participaram do ataque.

O tráfego foi completamente interrompido na estação de Dusseldorf. Helicópteros e um importante dispositivo policial foram enviados à zona do ataque, segundo o jornal Bild.

As autoridades alemãs estão em alerta diante da ameaça jihadista que pesa sobre o país, em especial após o atentado com um caminhão, em dezembro do ano passado, em Berlim, que matou 12 pessoas. O ataque foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico.

Os serviços de inteligência interna calculam em 10 mil o número de islâmicos radicais na Alemanha, incluindo 1,6 mil suspeitos de querer passar à ação.

