Ataque em Londres causa ao menos uma morte e deixa feridos

Um ataque em frente ao parlamento britânico, em Londres, causou ao menos uma morte e deixou dezenas de pessoas feridas. Segundo informações da imprensa local, haveria uma mulher morta e pelo menos outras 10 vítimas com ferimentos, caídas nas calçadas. No entanto, ainda não há um balanço oficial.

A polícia informou que foi acionada por volta de 14h40min (11h40min, no horário de Brasília) e um suposto suspeito foi baleado pela polícia. Testemunhas contaram ter ouvido tiros e a própria polícia divulgou que tratava-foi chamada para atender um "incidente de armas de fogo" na ponte Westminster.

Há relatos de que teria havido um atropelamento e que um policial foi esfaqueado em frente ao parlamento. A Polícia Metropolitana local divulgou, no Twitter, que está "tratando o caso como um incidente terrorista até que saibamos o contrário".



— Um policial foi esfaqueado e um suposto agressor atingido a tiros — declarou o chefe da Câmara dos Comuns, David Lidington, aos deputados, confinados dentro do Parlamento "até nova ordem".

Uma mulher foi resgatada do rio Tâmisa com ferimentos graves, informou a Autoridade Portuária da capital. Não se sabe, até o momento, se a vítima caiu no rio ou se jogou da ponte para escapar do ataque.

O local foi isolado e as atividades parlamentares foram suspensas. A polícia recomenda, ainda, que moradores e turistas fiquem seguros e não saim de casa.

Foto: Rados¿aw Sikorski / Handout / AFP

A primeira-ministra, Theresa May, estava no local e teria sido levada por pelo menos oito policias, segundo o The Guardian, às pressas para um carro do lado de fora do parlamento.



Relatos de pânico

Várias testemunhas entrevistadas pela imprensa britânica viram um homem atravessar os portões de entrada do Parlamento carregando uma faca. Outras testemunhas viram duas pessoas deitadas no chão em frente ao Parlamento, no coração de Londres.



— Nós estávamos tirando fotos do Big Ben quando todo mundo começou a correr e vimos um homem de 40 anos carregando uma faca de cerca de 20 centímetros. Então ouvimos três tiros. Atravessamos a rua e vimos o homem sangrando no chão — relatou Jayne Wilkinson à agência britânica Press Association.



— Eu claramente ouvi tiros. Vi alguém vestido de preto caindo. Acho que era um policial — declarou um funcionário do Parlamento à AFP. A pessoa, que se recusou a dar a sua identidade, disse que viu a cena de seu escritório.

Um jornalista do site Politc Home, Kevin Schofield contou, no Twitter, que ouviu um estrondo forte fora do parlamento e, em seguida, muitos gritos. "Vi um policial sendo assaltado, depois um homem carregando uma faca ou uma arma", disse Schofield.

Ele conta que houve muitos tiros e diversos policiais armadados correndo por toda parte. "Posso ver alguém sendo atendido no New Palace Yard (em frente ao parlamento)", completou.

O representante de uma ONG que estava no parlamento publicou uma foto em que mostra a movimentação em frente ao local e o carro que supostamente teria atropelado algumas pessoas:



*Zero Hora e AFP