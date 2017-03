Atentados anteriores nos aeroportos franceses

Paris

Os aeroportos franceses, especialmente o de Orly - no sul de Paris - onde um homem foi morto neste sábado (18) após tentar pegar a arma de uma militar, foram alvos de atentados em várias ocasiões desde 1975.

- Orly, em 13 de janeiro de 1975 -

Na pista de decolagem do aeroporto parisiense, um disparo de foguete quase atinge um Boeing 707 da companhia israelense El Al, e acaba atingindo um DC-9 iugoslavo, deixando três feridos. O atentado foi reivindicado pela organização palestina "Setembro negro", em Beirute.

- Orly, em 19 de janeiro de 1975 -

Um grupo de três homens tenta destruir um Boeing 707 da companhia aérea El Al, ferindo 20 pessoas, e toma 10 pessoas como reféns. Após 20 horas de negociações, os reféns são libertados e o grupo pode sair da França com destino ao Oriente Médio.

- Ajaccio, em 7 de setembro de 1976 -

Um comando da Frente de Libertação Nacional da Córsega (FLNC) provoca a explosão em um Boeing 707 da Air France no aeroporto de Ajaccio, na Córsega do Sul. Não há vítimas.

- Orly, em 20 de maio de 1978 -

Terroristas palestinos abrem fogo no aeroporto contra um grupo de passageiros que ia embarcar para Tel Aviv. Balanço: oito mortos - três membros do grupo, dois membros das forças de segurança e três passageiros - e três feridos.

- Orly, em 11 de junho de 1980 -

Uma bomba explode nas esteiras de bagagem do terminal oeste de Orly, deixando 12 pessoas levemente feridas e causando grandes danos materiais. O atentado foi revindicado pela organização francesa de extrema-esquerda Ação Direta.

- Ajaccio, em 16 de abril de 1981 -

Uma explosão criminosa atinge o aeroporto dois minutos após a aterrissagem do avião em que viajava o presidente Valéry Giscard d'Estaing. O atentado, que ocorreu 10 dias antes do primeiro turno da eleição presidencial, deixou um morto e oito feridos.

- Orly, em 15 de julho de 1983 -

A explosão de uma bomba perto do local de check-in da companhia aérea Turkish Airlines no terminal sul de Orly deixa oito mortos e 54 feridos. Em março de 1985, três armênios foram condenados por este atentado, respectivamente, à prisão perpétua, 15 anos e 10 anos de reclusão.

- Desvio de Airbus da Air France em 24 de dezembro de 1994 -

O desvio de um Airbus da Air França que ia de Argel, capital da Argélia, a Paris, planejado por um comando do Grupo Islâmico Armado (GIA), mata três passageiros, executados pelos terroristas. Quatro dos extremistas foram abatidos na chegada das forças do Grupo de Intervenção da Gendarmeria Nacional (GIGN) na pista do aeroporto de Marselha, onde o avião pousou.

- Orly, em 18 de março de 2017 -

No terminal sul de Orly um homem é abatido pelas forças de segurança depois de tentar pegar a arma de uma militar que fazia a patrulha pela Operação Sentinela.

