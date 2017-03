Aumento do PIB dos EUA revisado levemente em alta no 4º trimestre

Washington

O crescimento econômico dos Estados Unidos foi revisado levemente em alta no quarto trimestre de 2016, de acordo com a terceira estimativa do Departamento de Comércio, publicada nesta quinta-feira e que confirma, no entanto, que o ano passado sofreu a menor expansão do quinquênio.

Entre outubro e dezembro passados, o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,1% em ritmo anual, ao invés de 1,9%, segundo estabeleceu a estimativa anterior.

Os analistas previam um aumento de 2%.

No conjunto de 2016, o crescimento da economia foi de apenas 1,6%, contra 2,6% em 2015, o ritmo de expansão mais fraco desde 2011.

* AFP