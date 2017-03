Autoridades descartam terrorismo em ataque a café na Suíça

Investigação

O tiroteio que deixou dois mortos e uma pessoa gravemente ferida, na noite de quinta-feira, em um café da Basileia, no noroeste da Suíça, não tem qualquer vínculo com o terrorismo, de acordo com a procuradoria da cidade.



Os primeiros elementos da investigação indicam que dois albaneses, de 28 e 39 anos, foram mortos, e outro, de 24 anos, ficou ferido por dois homens aparentemente nascidos no leste europeu. Os suspeitos conseguiram fugir.

Conforme as autoridades, o incidente apresenta indícios de execução, já que os agressores não dispararam contra nenhum outro cliente do estabelecimento. A polícia procura os dois homens suspeitos.

Os investigadores asseguram que os homens fugiram em direção a uma das estações de trem da cidade, Badischer Bahnhof.

O café em que ocorreu o ataque é um estabelecimento conhecido pelos vínculos com o consumo de drogas. No entanto, segundo a imprensa local, o local mudou de direção e perdeu a reputação.