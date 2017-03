Avalanche mata 7 alunos e um professor no Japão

Tóquio

Sete estudantes e um professor morreram nesta segunda-feira em uma avalanche em uma estação de esqui na cidade de Nasu, a 120 km de Tóquio, uma tragédia que também deixou 40 feridos.

Mais de 100 soldados foram enviados à região, no município de Tochigi.

No total, 52 estudantes e 11 professores de sete escolas do ensino médio participavam em uma excursão de três dias na neve no momento da avalanche.

No domingo, a meteorologia emitiu um alerta de avalanche e advertiu para a possibilidade de nevascas, com o acúmulo de até 30 centímetros.

Os sete estudantes, a maioria alunos do colégio Otawara de Tochigi, e um professor foram encontrados sem sinais vitais, informou à AFP uma fonte das equipes de resgate.

No Japão, em casos do tipo os falecimentos são declarados oficialmente quando um profissional emite a certidão de óbito. O balanço inicial mencionava oito estudantes encontrados sem os sinais vitais.

Entre os feridos, dois estudantes se encontram em estado grave.

A avalanche aconteceu no último dia da excursão na cidade de Nasu, que fica ao norte de Tóquio.

"É um evento anual e até agora nunca havia acontecido um acidente grave", afirmou um dos professores à agência Jiji Press.

A estação de esqui onde estavam os estudantes e professores acabara de fechar para a temporada, mas uma parte das instalações foi disponibilizada para o grupo da excursão.

mis-oh/fp