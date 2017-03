Bachelet promete lutar por acordo comercial Ásia-Pacífico

Genebra

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, disse nesta quarta-feira que a América Latina liderará os esforços para promover o acordo Ásia-Pacífico, depois que o presidente americano, Donald Trump, pôs fim ao Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica.

Em uma sessão especial na Organização Mundial do Comércio (OMC), Bachelet advertiu contra a crescente ameaça de "políticas comerciais protecionistas em alguns países", sem mencionar diretamente os Estados Unidos e Trump.

"Estamos em um ponto de inflexão", disse na OMC em Genebra. "A integração regional é crucial (...) não é uma opção. É uma necessidade absoluta".

O Chile, junto com seus aliados latino-americanos, "oferecerá uma plataforma alternativa para promover a liberalização do comércio na região Ásia-Pacífico", disse Bachelet, prometendo "fortalecer os princípios do multilateralismo".

