Bolsas europeias se acalmam após forte alta na véspera

Paris

As bolsas europeias fecharam quase estáveis nesta quinta-feira após a forte alta da véspera, provocada pelo discurso do presidente americano Donal Trump.

"Os indicadores do dia também favoreceram a neutralidade, indo no sentido antecipado pelos investidores", ressaltou Lara Nguyen, diretora do Barclays Bourse.

Na quarta-feira, os índices dispararam, com os investidores aliviados com um discurso comedido de Donald Trump, apesar de o presidente americano não ter revelado seus projetos econômicos.

A bolsa de Paris encerrou em equilíbrio (+0,06%). O índice CAC 40 ganhou 2,97 pontos, a 4.963,80 pontos.

A bolsa de Londres terminou quase estável (-0,01%). O índice FTSE-100 perdeu 0,55 ponto, a 7.382,35 pontos.

Na bolsa de Frankfurt, o índice Dax 30 fechou em ligeira baixa de 0,06% a 12.059,57 pontos, e o MDax dos valores médios em baixa de 0,10%, a 23.580,30 pontos.

