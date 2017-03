Canal de TV revela declaração de impostos de Trump em 2005

Estados Unidos

A rede de televisão americana MSNBC divulgou, na terça-feira, a declaração de de impostos de 2005 do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que continua se recusando a revelar o valor de sua renda.



Naquele ano, o bilionário pagou US$ 36,5 milhões em impostos federais sobre um lucro de US$ 152,7 milhões, de acordo com a declaração divulgada na MSNBC pela apresentadora Rachel Maddow, que havia antecipado a divulgação do documento no Twitter. A declaração teria sido descoberta pelo jornalista independente David Cay Johnston, que não revela a fonte.

De acordo com a declaração, Trump e a esposa Melania pagaram US$ 5,3 milhões de impostos federais e mais de US$ 31 milhões de imposto mínimo alternativo, estabelecido para evitar que os contribuintes se aproveitem das brechas fiscais para não pagar impostos. O valor total corresponde a uma taxa efetiva de 24%.

Em comparação, Hillary e Bill Clinton, que são milionários, pagaram 30,8% de imposto federal em 2005. Os Clinton publicam desde 1977 as declarações de impostos.

Poucos minutos antes da divulgação, um funcionário da Casa Branca informou, sob a condição de anonimato, que Trump pagou US$ 38 milhões em impostos, em 2005.

— É preciso estar realmente desesperado pela audiência para querer infringir a lei com o objetivo de vender um tema com duas páginas de declarações fiscais de mais de uma década atrás — disse a fonte. — Trump pagou US$ 38 milhões, depois de levar em consideração uma forte depreciação de edifícios, sobre um lucro de mais de 150 milhões de dólares.

O funcionário criticou a divulgação das informações.

— É completamente ilegal roubar e publicar declarações de impostos. A imprensa desonesta pode manter este tipo de coisa em sua agenda, mas o presidente se concentrará na sua, que inclui uma reforma fiscal que beneficiará todos os americanos — declarou.

Sigilo

O filho mais velho do presidente, Donald Trump Jr., ironizou a revelação ao recordar que alguns críticos do pai o acusaram de não pagar nenhum imposto.

"Notícia de último momento: há 12 anos, Donald Trump ganhou muito dinheiro e pagou muitos impostos. #escândalo", escreveu no Twitter.

Trump sempre resistiu em revelar as declarações de renda, contrariando uma tradição entre os políticos que concorrem à presidência dos Estados Unidos. Desde a campanha eleitoral de 2016, a imprensa norte-americana tem investigado o tema com o objetivo de determinar as fontes de renda de Trump e possíveis conflitos de interesses.

Rival do republicano na disputa eleitoral, a democrata Hillary Clinton o acusou durante a campanha de sempre ter tentado evitar o pagamento de impostos.

Em outubro, o jornal The New York Times informou — com base em documentos a que teve acesso — que Trump lutava para evitar a falência, nos anos 1990, e realizou manobras fiscais para não informar centenas de milhões de dólares como renda tributável.

A reportagem informava que o Congresso proibiu, depois, uma das táticas usadas por Trump e que lhe permitiram evitar o pagamento de dezenas de milhões de dólares em impostos. O republicano declarou perdas de US$ 916 milhões, em 1995, de acordo com documentos obtidos pelo jornal.

Na ocasão, a porta-voz de Trump, Hope Hicks, afirmou que o New York Times não entendeu ou interpretou de modo equivocado a lei de impostos.

*AFP