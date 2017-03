Cantão suíço de Zurique não quer visita de chanceler turco

Genebra

As autoridades do Cantão de Zurique anunciaram nesta quarta-feira que solicitaram às autoridades federais suíças que anulem, por razões de segurança, a visita, no domingo, do ministro das Relações Exteriores turco Mevlut Cavusoglu.

"Enviamos uma carta para Berna (...) na qual pedimos a adoção de medidas para que o evento programado para domingo em Zurique não aconteça", explicou à AFP o porta-voz do departamento de Segurança do Cantão, Urs Grob, que disse que esperavam "grandes manifestações" caso Cavusoglu venha.

Em um comunicado, o mesmo departamento do cantão de Zurique explicou que "tendo em conta as discussões extremamente controversas sobre a chegada de representantes turcos na Alemanha", as autoridades "esperam grandes manifestações" na Suíça se Cavusoglu vier ao país.

"Mesmo com um forte esquema policial, não podemos garantir que o evento irá ocorrer de forma pacífica e sem confrontos", destacou o cantão, cujas autoridades se recusam a ser "responsáveis" pelo ato em favor do presidente Recep Tayyip Erdogan.

* AFP