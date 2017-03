Chefe da OEA condena omissão regional e defende suspensão da Venezuela

Washington

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luis Almagro, condenou nesta terça-feira a omissão regional diante da crise política e econômica na Venezuela, exortando os países a realizar "ações específicas para restaurar a democracia no país" e defendendo a suspensão de Caracas caso não haja eleições.

Em uma carta de 75 páginas, Almagro reafirmou que as gestões diplomáticas "não permitiram qualquer progresso", e que as tentativas de diálogo na Venezuela "fracassaram". Os venezuelanos "perderam a fé em seu governo e no processo democrático".

Caso "não ocorram eleições gerais sob as condições estipuladas, será o momento de se aplicar a suspensão da Venezuela das atividades da Organização em função do Artigo 21 da Carta Democrática Interamericana", afirma Almagro na carta enviada ao Conselho Permanente da OEA.

