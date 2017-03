Cientistas dos EUA criam exame de sangue rápido para tuberculose

Miami

Pesquisadores americanos anunciaram nesta segunda-feira que desenvolveram um exame de sangue para detectar a tuberculose que pode acelerar o diagnóstico e o tratamento desta grave infecção bacteriana.

A tuberculose matou cerca de um bilhão de pessoas nos últimos dois séculos, e continua sendo uma das dez principais causas de morte no mundo.

"Com os formatos de testes atuais, os únicos métodos para diagnosticar a tuberculose são as secreções expectoradas, as culturas de sangue, as invasivas biópsias pulmonares ou linfáticas, ou as punções lombares", disse Tony Hu, da Universidade Estatal de Arizona, que chefiou a pesquisa.

Com estes testes tradicionais, cujos resultados "podem dar falsos negativos", pode levar "de dias a semanas para obter os resultados".

O novo exame "supera todos os existentes no mercado atualmente" e pode ser realizado em questão de horas, indicaram os pesquisadores em um comunicado.

Também é o primeiro a medir a gravidade de uma infecção ativa de tuberculose, ao examinar duas proteínas do sangue - CFP-10 e ESAT-6 - que as bactérias geram só durante as infecções ativas.

A precisão do exame é de cerca de 92%. Ainda não está disponível para o público, e seu custo não foi determinado.

Um relatório com a descrição do teste foi publicado na revista americana Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

* AFP